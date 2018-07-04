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Filistin'den İsrail'e "Han el-Ahmar" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 02:30 | Son Güncelleme

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, İsrail'e, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmar bölgesindeki barakaları yıkmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yaptı

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, İsrail'e, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmar bölgesindeki barakaları yıkmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Assaf, yayımladığı yazılı açıklamada, Han el-Ahmar bölgesindeki barakaları yıkmak için İsrail'in hızlı bir şekilde attığı adımlara tepki gösterdi.

İsrail güçlerinin dün akşam saatlerinde bölgeye baskın düzenleyerek vatandaşlara bölgedeki sokakların kapatılması talimatını verdiğini belirten Assaf, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi avukatlarının bu adıma uygun karşılığı vermek için konuyu incelediğini aktardı.

Assaf, İsrail'in talep ettiği bu uygulamanın söz konusu bölgenin abluka altına alınması ve burada yaşayan Filistinli bedevilere destek için bölgeye girişin engellenmesi anlamına geldiğine dikkati çekerek, İsrail'in attığı adımların doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yaptı.

İsrail Adalet Mahkemesi geçen mayıs ayında, yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmar israil

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