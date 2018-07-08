HABER

Filistin’den İsrail’e Yahudi yerleşim birimi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail makamları, 1967 sınırları çerçevesinde işgal altındaki Filistin toprakları sayılan Ölü Deniz’in kuruyan bölgelerindeki geniş alanları egemenliğine geçirmeye çalışıyor"

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ölü Deniz (Lut Gölü) çevresinde yeni bir Yahudi yerleşim birimi inşa etme planı nedeniyle İsrail'e uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamları, 1967 sınırları çerçevesinde işgal altındaki Filistin toprakları sayılan Ölü Deniz’in kuruyan bölgelerindeki geniş alanları egemenliğine geçirmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yahudi yerleşim birimi inşa projeleri kapsamında İsrail hükümetinin bu alanlara kendisine ait devlet arazisi hükmü uyguladığına dikkat çekildi.

İsrail’in söz konusu projelerinin kınandığı açıklamada, İsrail’in bu çabalarının uluslararası hukukun açık ihlali ve yine İsrail’in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı anlaşmaları ihlallerinin uzantısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in Lut Gölü çevresindeki projelerini uygulamaya geçirmesini engellemek için uluslararası camiaya acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail’in Haaretz gazetesi daha önce, İsrail hükümetinin, Ölü Deniz’in kuzeyindeki alanları “turistik” amaçlarla geliştirmek üzere 417 milyon Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 116 milyon dolar) değerinde bütçe ayrılması kararı aldığını açıklamıştı.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı'Evliyaları Anma Haftası'nda etli pilav izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Dışişleri Bakanlığı FKÖ israil Ölü Deniz (Lut Gölü)

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.