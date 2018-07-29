Filistin'den İsrail'in İtalyan aktivistleri gözaltına almasına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığınca, İsrail'in Ayrım Duvarı'na Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin (17) resmini çizen İtalyan aktivistleri gözaltına alması kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen İtalyan aktivistlerin gözaltına alınması kınanarak, bunun "kültür ve sanata uzanan devlet terörü" olduğu belirtildi.

Bu durumun İsrail'in, Filistin halkına desteğini ifade eden her türlü dayanışmaya karşı gösterdiği aşırı tepkinin yansıması olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, Filistinlilerle dayanışma için gelen İtalyan sanatçıların varlığına tahammül edemedi." ifadelerine yer verildi.

Kimliğini açıklamayan 2 İtalyan ressam, birkaç gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'nda 30 metre karelik alana Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizmeye başlamıştı. İsrail güçleri ise dün Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist ile bir Filistinliyi gözaltına almıştı.

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