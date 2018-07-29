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Filistin'den İsrail'in İtalyan aktivistleri gözaltına almasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 22:30 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ayrım Duvarı'na Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen İtalyan aktivistleri gözaltına almasını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığınca, İsrail'in Ayrım Duvarı'na Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin (17) resmini çizen İtalyan aktivistleri gözaltına alması kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen İtalyan aktivistlerin gözaltına alınması kınanarak, bunun "kültür ve sanata uzanan devlet terörü" olduğu belirtildi.

Bu durumun İsrail'in, Filistin halkına desteğini ifade eden her türlü dayanışmaya karşı gösterdiği aşırı tepkinin yansıması olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, Filistinlilerle dayanışma için gelen İtalyan sanatçıların varlığına tahammül edemedi." ifadelerine yer verildi.

Kimliğini açıklamayan 2 İtalyan ressam, birkaç gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'nda 30 metre karelik alana Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizmeye başlamıştı. İsrail güçleri ise dün Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist ile bir Filistinliyi gözaltına almıştı.
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- Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi bugün serbest bırakılmıştı.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman et-Temimi de kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Ahed et-Temimi cesur kız Filistin Hanzala israil Ramallah

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