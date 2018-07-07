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Filistin'den İsveçli aktivist Ladraa’ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud: - "İnsanlığın barış elçilerinden biri olan Ladraa gibi bir aktiviste işgal altındaki Filistin’e girişine izin vermeyecek tek ülke İsrail’dir. Kibirle direnişçi Ladraa’ya izin vermeme durumu, özgürlüğe, dünya kardeşliğine ve barışa düşmanlık kültürüne sahip işgal devleti İsrail’in en önemli özelliğidir" - Filistin’e girişine izin verilmeyen aktivist Benjamin Ladraa: - "Göteborg'dan 11 ay önce yaya olarak yola çıktım. Filistin sınırına kadar birçok ülkeyi geçerek yaklaşık 5 bin kilometre yürüdüm. Filistin özgür kalana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Şu anda Ürdün'ün başkenti Amman'dayım. Birkaç gün içinde uçakla tekrar İsveç'e döneceğim. Daha sonra da yol haritamı belirleyeceğim"

Filistin Hükümeti, İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan ve dün İsrail tarafından Filistin’e girişine izin verilmeyen aktivist Benjamin Ladraa'ya teşekkür etti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in zulmüne tepki göstermek ve Filistin ile dayanışma amacıyla 11 ay boyunca yaya olarak yaklaşık 5 bin kilometre yol kateden ve Ürdün-Filistin sınırında İsrail sınır muhafızlarınca Filistin’e girişine izin verilmeyen Yahudi asıllı aktivist Ladraa’ya teşekkür ediyoruz.

Mahmud açıklamasında, “İnsanlığın barış elçilerinden biri olan Ladraa gibi bir aktiviste işgal altındaki Filistin’e girişine izin vermeyecek tek ülke İsrail’dir. Kibirle direnişçi Ladraa’ya izin vermeme durumu, özgürlüğe, dünya kardeşliğine ve barışa düşmanlık kültürüne sahip işgal devleti İsrail’in en önemli özelliğidir.” dedi.

Mahmud ayrıca açıklamasında, insanlığın özgürlüğü, güven, barış ve Filistin halkının hakları için atılan adımların “işgalcileri” korku ve paniğe sevk ettiğini vurguladı.

Ürdün sınırından dün Filistin'e ulaşan ancak İsrail polisince girişine izin verilmeyen Ladraa, 6 saat gözaltında tutulduktan sonra geri gönderilmişti.

Aktivist Ladraa AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinliler özgürlüklerine kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek, ''Göteborg'dan 11 ay önce yaya olarak yola çıktım. Filistin sınırına kadar birçok ülkeyi geçerek yaklaşık 5 bin kilometre yürüdüm. Filistin özgür kalana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Şu anda Ürdün'ün başkenti Amman'dayım. Birkaç gün içinde uçakla tekrar İsveç'e döneceğim. Daha sonra da yol haritamı belirleyeceğim." dedi.

İsveçli Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.

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