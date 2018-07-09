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"Filistin'den Kareler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Fotoğraf sergisi Yenikapı Metro İstasyonunda açıldı

İSTANBUL (AA) - Filistin ve Kudüs'ü tanıtan fotoğrafların yer aldığı "Filistin'den Kareler" sergisi Yenikapı Metro İstasyonunda açıldı.

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve araştırma Derneği (UKEAD) Halkla İlişkiler Sorumlusu Kadir Murat Öztürk, sergide Filistin'i her yönüyle tanıtan fotoğrafların yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kudüs ve mübarek Mescid-i Aksa'yı tanıtan, Filistin'deki mevcut durumu, hem işgali hem de orada yaşayan insanların tanıtıldığı bir fotoğraf sergisi gerçekleştiriyoruz. Birçok çabanın yapamadığı etkiyi bir fotoğraf karesi hissettirebilir. Fotoğrafları özellikle Filistin'de fotoğrafçılık yapan, Filistinlilerden oluşan Filistin Fotoğrafçılık Kulübünden bedeli karşılığında ve 1948 ve 1967 dramını gösteren fotoğrafları Birleşmiş Milletler'den temin ettik. 150 fotoğraf sergileyeceğiz. Bu hafta Yenikapı Metro İstasyonu'ndayız. Gelecek hafta Kadıköy, daha sonraki hafta da Bağcılar'daki Kirazlı İstasyonu'nda olacağız."

Öztürk, Filistin ve Kudüs'ün farkında olunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, sözlerini, "Filistin'in genelinde bir abluka var ama özellikle Kudüs'te ve Gazze'de yaşanan hadiselerden mutlaka haberdar olmamız gerekiyor. Herkesin üzerine düşen bir görev vardır. Kudüs bütün insanlığın ortak değeri. İnanıyorum ki bu atmış olduğumuz adımlar sonucunda başta Kudüs ve mübarek Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin tam bağımsız şekilde dünya siyaset sahnesinde yerini alacaktır." diye tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin fotoğraf Kudüs Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD)

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