İSTANBUL (AA) - Mescid-i Aksa, Kudüs, tarihi Filistin şehirleri ve kültürü, "Filistin'den Kareler" fotoğraf sergisine yansıdı.
Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından düzenlenen sergi, Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda açıldı.
Daha önce Yenikapı, Kadıköy ve Kirazlı istasyonlarında İstanbullularla buluşturulan sergide, 12'si siyah beyaz olmak üzere 25 fotoğraf bulunuyor.
"Filistin'den Kareler" sergisinde portre fotoğrafların yanı sıra sokak, tarihi yapı, ibadethane ve ev fotoğrafları yer alırken, Filistin'in her yönüyle tanıtılması amaçlanıyor.
Filistin'deki yaşamın tarih ve kültürle birlikte anlatıldığı sergi, 5 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
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