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"Filistin'den Kareler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Sergide, Filistin'deki yaşama odaklanan 12'si siyah beyaz 25 fotoğraf yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Mescid-i Aksa, Kudüs, tarihi Filistin şehirleri ve kültürü, "Filistin'den Kareler" fotoğraf sergisine yansıdı.

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından düzenlenen sergi, Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda açıldı.

Daha önce Yenikapı, Kadıköy ve Kirazlı istasyonlarında İstanbullularla buluşturulan sergide, 12'si siyah beyaz olmak üzere 25 fotoğraf bulunuyor.

"Filistin'den Kareler" sergisinde portre fotoğrafların yanı sıra sokak, tarihi yapı, ibadethane ve ev fotoğrafları yer alırken, Filistin'in her yönüyle tanıtılması amaçlanıyor.

Filistin'deki yaşamın tarih ve kültürle birlikte anlatıldığı sergi, 5 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Filistin'den Kareler" UKEAD

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