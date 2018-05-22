HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin'den Türkiye'ye olağanüstü İİT toplantısı teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Filistin'den Türkiye'ye olağanüstü İİT toplantısı teşekkürü

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) olağanüstü toplantıya çağırması sebebiyle teşekkür etti.

Başbakan Rami el-Hamdallah başkanlığında yapılan haftalık kabine toplantısı sonrası Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkı olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türkiye halkına, Filistin'deki kritik durumu görüşmek üzere İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırmasından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için 14 Mayıs'ta Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 60'tan fazla Filistinliyi şehit etmesi üzerine İİT İslam Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle 18 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezinde olağanüstü toplanmıştı.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!UBER aracı sanılan minibüse saldırıyla ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi'nden açıklama!
Yozgat MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları Yozgat MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Osmaniye MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Kilis MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Karabük MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Yalova MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Iğdır MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Ardahan MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Ardahan MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.