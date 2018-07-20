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Filistin'den uluslararası topluma savaşı durdurun çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Filistin'den uluslararası topluma savaşı durdurun çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında yükselen gerilime işaret ederek, uluslararası topluma savaşı durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abbas’ın Gazze sınırında gerilimin tırmanışa geçtiği uyarısında bulunduğu ve uluslararası topluma durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Abbas’ın gerilimin tırmanmasını engellemesi için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.

- İsrail Gazze’ye saldırı başlattı

İsrail ordusu, bugün Gazze’ye savaş uçakları, tank atışı ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas’a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

- 4 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

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