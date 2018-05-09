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"Filistin'e destek için Müslüman liderlere ve İİT’ye mesaj göndereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Özgür Beytülmakdis Endonezya Koalisyonu lideri Nasir: - "Cuma günü Cakarta’da, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı Filistin’e destek gösterisi düzenleyeceğiz" - "Yapacağımız gösteri ile dünyadaki Müslüman liderler ve İİT'ye mesaj göndereceğiz"

CAKARTA (AA) - Özgür Beytülmakdis Endonezya Koalisyonu lideri Bahtiyar Nasir, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına karşı Filistin’e destek amacıyla büyük çaplı gösteri düzenleyeceklerini söyledi.

Bahtiyar Nasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin cuma günü başkent Cakarta’da ülkenin özgürlük simgesi Monas’ta yapılacağını belirtti.

Nasir, gösteriyle dünyadaki Müslüman liderler ve özellikle de İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararıyla yüzleşmek için sahip oldukları tüm araçları kullanmaları ve birlik olmaları mesajı göndermek istediklerini kaydetti.

Filistin meselesini gündemde tutmak için Endonezya parlamentosu ile iş birliği yaptıklarını ve hükümetin de kendilerine destek verdiğini ifade eden Nasir, koalisyonlarının kendilerini Filistin sorununa adayan isimler, aktivistler, din adamları ve sivil toplum liderlerinden oluştuğunu bildirdi.

Yüzlerce Müslüman'ın kampanyaları çerçevesinde sahada ve sosyal medyada gönüllü çalıştığını anlatan Nasir, tüm amaçlarının Filistin sorununa karşı dünyanın ilgisini çekmek ve dünyaya mesaj göndermek olduğunu vurguladı.

Endonezya’da genelinde Müslümanlar, aralık ayında da ABD’nin Kudüs kararına karşı tepki amacıyla gösteriler düzenlemişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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