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"Filistin'e destek ziyareti başarıyla sonuçlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

İBB Meclis Grup Başkanvekili Başalan: - "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne mensup 168 üyenin 3 grup halinde Filistin'e gerçekleştirdiği destek ziyareti başarıyla sonuçlandı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grup Başkanvekili Temel Başalan, 168 meclis üyesinin Filistin'e destek amacıyla 3 grup halinde Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaretin, başarıyla sonuçlandığını belirtti.

İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde yapılan meclis toplantısında konuşan Başalan, 168 meclis üyesinin Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Kudüs'e yönelik ziyaretin yapılmasında emeği geçen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal başta olmak üzere, partilerin grup başkanvekilleri ve üyelerine teşekkür eden Başalan, "Üç grup halinde 168 kişi olarak ziyaret gerçekleştirdik. Gerçekten çok başarılı bir şekilde sonuçlandı." dedi.

Meclis üyesi 3 arkadaşlarının İsrail’de yaklaşık 4-5 saat gözaltında tutulduğunu dile getiren Başalan, "CHP'li Meclis üyemiz Seyit Ali Aydoğmuş beyin anlattığı gibi eski Türkiye'nin bir versiyonunu orada görmüş olduk. Seyit Ali Bey, kendisiyle ilgili bilgilerin İsrail devletine sızdırıldığını özel olarak bize anlattı. İsrail'in elinde olmaması gereken bilgilerin onların eline nasıl geçtiğine, sorular karşısında kendisi de şaşırmıştı. Normalde Seyit Ali Bey’in orada olduğunu kimsenin bilmemesi lazım. Türkiye’nin eskiden nasıl yönetildiğini, ipotek altında olduğunu net olarak İsrail uygulamalarında gördük. Bunu özellikle ifade etmek istedim." diye konuştu.

"168 arkadaşımızla yapmış olduğumuz bu Kudüs ziyaretinden, gerçekten çok güzel anılarla döndük." diyen Başalan, şunları kaydetti:

"Özellikle bu ziyarete katılan bütün arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Avedis Kevork Hilkat Beye teşekkür ediyorum. O gün bizim arkadaşlarımızla birlikte Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Kelime-i şahadet getirdi. Sonra da kendi dini esaslarına göre hacı oldu. Avedis beyi tebrik ediyorum."

Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve hükümetin yaptığı yardımlar ve sundukları destekler hakkında bilgi edindiklerini, ilgili kuruluşlarla görüşme yaparak neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Temel Başalan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu özellikle belirtmek istiyorum: Kudüs'e yapılan ziyaret turistik amaçlı değildir. Ciddi istişareler yaptık. Bundan sonra Kudüs'e yapılacak yardımların devamı noktasında nelerin yapılması gerektiğini görüştük. Bunların takibi açısından da bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum."

Başalan'dan sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, üyeler Seyit Ali Aydoğmuş ve Ercan Erdem de Kudüs'e yapılan ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, bunun gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

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