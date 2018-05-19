"Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Dünya Sağlık Örgütü'yle bir proje gerçekleştirdiğini belirterek, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." dedi.

Akdağ, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtım toplantısında, Filistin'deki son krizde Türk Kızılayı'nın bir milyon lira tutarında ilaç ve sarf malzemelerini hastanelere teslim ettiğini, ayrıca 3 konteyner ilacın da hazır beklediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ile AFAD'ın da bir proje geliştirdiğini aktaran Akdağ, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: