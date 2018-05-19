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"Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: (1) - "Dünya Sağlık Örgütüyle beraber AFAD bir proje geliştirdi. Konuştuk, 1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." - "Şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz."

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Dünya Sağlık Örgütü'yle bir proje gerçekleştirdiğini belirterek, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." dedi.

Akdağ, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtım toplantısında, Filistin'deki son krizde Türk Kızılayı'nın bir milyon lira tutarında ilaç ve sarf malzemelerini hastanelere teslim ettiğini, ayrıca 3 konteyner ilacın da hazır beklediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ile AFAD'ın da bir proje geliştirdiğini aktaran Akdağ, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar problem şu; yapılan, yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. Bu o kadar insanlık dışı bir tutum ki. Zaten bir insanlık suçu işlenip sivillerin üzerine ateş açılıyor, hiçbirinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içinde olan 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, katlediliyor, bu kadar yaralı var. Madem bu zulmü işlediniz, insani yardımlara mani olmayın, ona da mani oluyorlar. Dolayısıyla bu husustaki her yolu araştırıyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde AFAD'ın yaptığı proje de bu anlamda önemlidir. İfade ettiğim gibi hep beraber, biz de elimizden geldiği kadar insani yardımlar konusunda bir taraftan hızlı adımlarla bir taraftan da her türlü vasıtayı kullanarak inşallah erişmeye çalışacağız."

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 86'sı kadın ve 224'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu belirten Akdağ, "Bunların 127'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış, durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz. AFAD'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de Filistin yazılarak yapılıyor."

(Sürecek)

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AFAD Dünya Sağlık Örgütü Filistin'e Umut Ol osmanlı arşivi Recep Akdağ

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