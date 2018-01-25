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"Filistin'i tanıma konusu bazı Avrupa ülkelerinin gündeminde"

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 04:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceradat, Slovenya dahil bazı Avrupa ülkelerinin yetkililerinin Filistin'i tanıma konusunu ciddi şekilde düşündüğünü belirtti

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Slovenya dahil bazı Avrupa ülkelerinin yetkililerinin Filistin'i tanıma konusunu ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Ceradat, Slovenya'nın Filistin devletini tanımasının zaman meselesi olduğunu, Belçika, Lüksemburg, İrlanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerinde ise konunun görüşüldüğünü ifade etti.

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa'daki büyük ülkelerin yetkilileriyle Filistin devletini tanımaları konusunda görüşmeler yapıldığına değinen Ceradat, söz konusu ülkelerden birinin bu yönde karar alması durumunda diğerlerinin de ona uyacağını belirtti.

- "Kosova'nın tanınmasında olduğu gibi AB üyeleri münferit karar alabilir"

Ceradat, son dönemde, "Avrupa Birliğinin (AB), Kosova modelinde" olduğu gibi Filistin'in tanınması konusunda üye ülkelerin serbest bırakılması olasılığı üzerinde düşünüldüğünü kaydetti.

Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın devlet olarak tanınma süreci başlamış, AB bu konuda ortak tavır belirleyememiş ve kararı üye ülkelerin inisiyatifine bırakmıştı.

(AA)

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