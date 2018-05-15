Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını belirterek, Filistinli kardeşleriyle geçmişteki gibi bugün de dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gazze'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Emine Erdoğan, "Filistin'in haklı davasının yanındayız. Filistinli kardeşlerimizle geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

