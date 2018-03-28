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Filistin’in nüfusu 4 milyon 780 bine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Filistin’in nüfusu 4 milyon 780 bine ulaştı

İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli nüfusun 4 milyon 780 bin kişi olduğu bildirildi.

Filistin İstatistik Merkezi, Ramallah'taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Filistin nüfusuna ilişkin verileri açıkladı.

Filistin İstatistik Merkezi Başkanı Ula Avad, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katıldığı toplantıda, 2017’de yapılan sayımın ilk sonuçlarına göre, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin sayısının 2 milyon 881, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin sayısının da 1 milyon 899 bin olduğunu belirtti.

Avad, açıklanan nüfusun 435 bin 438’inin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Gazze ve Batı Şeria’da yaşayanların 1 milyon 980 bininin Filistinli mültecilerden oluştuğuna vurgu yapan Avad, bu bölgelerdeki ortalama işsizlik oranının da yüzde 26,3 olarak belirlendiğini ifade etti.

Avad, 46 bin 850 Filistinlinin Hristiyan olduğunu, bin 348 Filistinlinin de başka dinlere inandığını ifade ederek, ortalama hane halkı büyüklüğünün 5,1 doğum oranının da 4,4 olduğunu söyledi.

Filistin’deki 255 bin 224 engellinin, nüfusun yüzde 5,8’ine tekabül ettiğini belirten Avad, okuma-yazma bilmeyenlerin sayısının da yüzde 4’ün altına indiğine vurgu yaptı.

Avad, son olarak Gazze’de kilometrekare başına 5 bin 203 kişinin yaşadığını buna karşın Batı Şeria’da kilometrekare başına sadece 509 kişi düştüğünü sözlerine ekledi.

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Filistin İsrail ablukası altındaki Gazze İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs işgal altındaki Batı Şeria

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