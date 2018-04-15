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Filistin'in sembol ismi Bergusi'den "Filistin diyalog konferansı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 23:13 | Son Güncelleme

Filistin'in sembol ismi Bergusi'den "Filistin diyalog konferansı" çağrısı

İsrail hapishanesinde 16 yıldır tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi, Filistin diyalog konferansı düzenlenmesi ve ayrılığın bitirilmesi çağrısında bulundu.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Bergusi, Filistin Esirler Günü dolayısıyla İsrail hapishanesinden gönderdiği mesajda, direniş idaresinin, siyasi ve diplomatik kararların, Hamas ve İslami Cihad hareketleri de dahil herkesin katılımının sağlanmasının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimine devredilmesini ve Filistin yönetiminin görevlerinin hükümete verilmesini istedi.

İşgali bitirme ve 1967 sınırlarına çekilme konusunda resmi bir taahhütte bulunmadan İsrail hükümetleriyle müzakere gerçekleştirilmemesi çağrısı yapan Mervan el-Bergusi, "Filistin halkının İsrail'e karşı direnme hakkı" konusunda ısrarcı olunmasını ve ABD'nin öne sürdüğü yüzyılın anlaşması projesini reddeden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın desteklenmesini talep etti.

Ay sonunda toplanması beklenen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor. FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.

Filistin'in sembol ismi Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada da önemli rol oynayan Mervan el-Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mervan el-Bergusi

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