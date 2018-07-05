Filistin'in uluslararası örgütlere katılma anlaşması

Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak, ülkesinin uluslararası örgütlerle imzalanan anlaşma ve sözleşmelerin amacının Filistin'deki insan haklarının korunmasına yönelik yapıldığını söyledi.

Ebu Diyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının sorunu kendi mahkemeleri tarafından verilen idam cezaları değil, esas sorun işgal devletinin halkımıza karşı işlediği cinayet ve sokak ortasındaki infazlarıdır." ifadelerine yer verdi.

Filistin hükümetinin söz konusu anlaşmalara imza atmasıyla "insan yaşamına saygıya dayalı bir kültür oluşturma, idama izin veren yasaları aşma, insan haklarının sağlanması için çalışan bölgesel ve uluslararası tüm örgütlere destek vermeyi" amaçladıklarını belirten Ebu Diyak, bu anlaşmalarla Filistin'deki insan haklarının korunmasına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanlığına seçilen Mahmud Abbas, 15 Ocak 2005 tarihinden bu yana herhangi bir idam cezasının infazına onay vermedi.

Abbas geçen haziran ayında, Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için idamın kaldırılmasına ilişkin protokolün de yer aldığı yeni anlaşma ve sözleşmeler imzalamıştı.

Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki olarak daha önce Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeye imza atmıştı.

Filistin, 2012'de BM'deki "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesinin ardından onlarca uluslararası örgüte katılmıştı.

