HABER

Filistin'in uluslararası örgütlere katılma anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:04 | Son Güncelleme

Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak: - "Filistin halkının sorunu kendi mahkemeleri tarafından verilen idam cezaları değil, esas sorun işgal devletinin halkımıza karşı işlediği cinayet ve sokak ortasındaki infazlarıdır"

Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak, ülkesinin uluslararası örgütlerle imzalanan anlaşma ve sözleşmelerin amacının Filistin'deki insan haklarının korunmasına yönelik yapıldığını söyledi.

Ebu Diyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının sorunu kendi mahkemeleri tarafından verilen idam cezaları değil, esas sorun işgal devletinin halkımıza karşı işlediği cinayet ve sokak ortasındaki infazlarıdır." ifadelerine yer verdi.

Filistin hükümetinin söz konusu anlaşmalara imza atmasıyla "insan yaşamına saygıya dayalı bir kültür oluşturma, idama izin veren yasaları aşma, insan haklarının sağlanması için çalışan bölgesel ve uluslararası tüm örgütlere destek vermeyi" amaçladıklarını belirten Ebu Diyak, bu anlaşmalarla Filistin'deki insan haklarının korunmasına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanlığına seçilen Mahmud Abbas, 15 Ocak 2005 tarihinden bu yana herhangi bir idam cezasının infazına onay vermedi.

Abbas geçen haziran ayında, Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için idamın kaldırılmasına ilişkin protokolün de yer aldığı yeni anlaşma ve sözleşmeler imzalamıştı.

Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına tepki olarak daha önce Filistin'in uluslararası örgütlere katılması için 22 anlaşma ve sözleşmeye imza atmıştı.

Filistin, 2012'de BM'deki "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltilmesinin ardından onlarca uluslararası örgüte katılmıştı.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Manavgat'ta 3 ayda 3 festivalManavgat'ta 3 ayda 3 festival
Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak uluslararası anlaşmalar

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Türkiye'den 9 bin 500 Suriyeli hacca gidecek

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli cuma mesajları 2018 - Güncel, en yeni, en anlamlı resimli Cuma mesajları

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: Tam 18 milyon 564 bin lira elde kaldı! (Milli Piyango sorgula!)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.