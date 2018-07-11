Filistinli aşiretlerden İsrail'e Han el-Ahmer tepkisi

KUDÜS (AA) – Filistinli aşiretler, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinli bedevilere ait ev ve ağılları yıkarak buradaki bedevileri göçe zorlamayı hedefleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Filistinli aşiretler, İsrail'in yıkım ve zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Han el-Ahmer bedevileri ile dayanışma için söz konusu bölgede büyük bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Filistinli yetkililerin yanı sıra, Filistinli aşiret liderleri ile çok sayıda yerli ve yabancı aktivist katıldı.

Aşiret liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Han el-Ahmer planını reddettikleri ve İsraille mücadele için Han el-Ahmer bedevileri ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları ifade edildi.

- Han el-Ahmer'de kamp kurma kampanyası

Öte yandan Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Mücadele Heyeti Başkanı Velid Assaf ise toplantıda yaptığı konuşmada, Han el-Ahmer'i korumak ve savunmak için bir sonraki duyuruya kadar bölgede kamp kurma kampanyası başlattıklarını açıkladı.