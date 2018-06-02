Filistinli atlet Filistinliler için koştu

STOCKHOLM (AA) - Filistinli atlet Muhammed El Kadı, başkent Stockholm'de katıldığı maratonda Filistin için destek istedi.

Geçen yıl ABD'deki bir maratona Filistin bayrağıyla yarışmak istediği için vize verilmeyen El Kadı, Stockholm'de 20 bin atletin koştuğu geleneksel Stockholm Maratonu'na katıldı. Maratonda bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Kadı, uluslararası maratonlara katılarak Filistin'in özgürlüğü için koştuğunu söyledi.

Stockholm Filistin Grubu Derneği üyeleri de hem El Kadı'ya hem de Filistin'e destek amacıyla maratonda bulundu. Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, İsrail zulmüne dikkati çekti.

Derneği Başkanı Kerstin Andersson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere her türlü ortamda destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Andersson, ''Buraya hem Muhammed El Kadı'ya destek olmak hem de Filistin halkının arkasında olduğumuzu göstermek için geldik.'' dedi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki maratonlara katılarak yarışı Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, geçen yıl ekim ayında ABD'nin Chicago kentindeki etkinliğe katılmak istemiş ancak vize başvurusu reddedilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından İstanbul Maratonu'na davet edilen El Kadı, İstanbul Maratonu'nda Filistin ve Türk bayraklarıyla koşmuştu. El Kadı, maraton öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

