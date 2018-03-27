Filistin Vakıflar Bakanı Yusuf Edis, İsrail yönetiminin, Yahudilere "Hamursuz Bayramı" kutlamalarını Mescid-i Aksa yakınında yapma izni vermesini "İslam dininin kutsal saydığı değerlere yönelik açık bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Onlarca Ultra-Ortodoks Yahudi'nin Mescid-i Aksa yakınındaki Emevi Sarayları bölgesinde, bu yıl 31 Mart'a denk gelen Hamursuz Bayramı öncesinde dini ayin yapması üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Edis, "Mescid-i Aksa, Müslümanların inancının bir parçasıdır ve tüm binaları, avluları, duvarları ve kapılarıyla Müslümanlara ait bir camidir. Yahudilerin bu camiyle uzaktan ya da yakından bir alakası yoktur." ifadelerini kullandı.

Edis, Yahudilere Aksa yakınında kurban kesme izni verilmesinin İslam dininin kutsal saydığı değerlere yapılmış açık bir ihlal olduğunu ve Müslümanların duygularının hiçe sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

Kudüs'e ve içinde bulunan kutsal mekanlara yönelik saldırının, işgalin sürmesini ve tarihsel gerçekleri çarpıtıp halkı tehcir ederek kentin Yahudileştirilmesini hedeflediğini vurgulayan Edis, Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarının "kırmızı çizgi" olduğunu belirtti.

Haaretz gazetesinin dünkü sayısında İsrail polisinin, "Heykel Örgütleri"nin, "Hamursuz Bayramı münasebetiyle Emevi Sarayları bölgesinde kurban kesilmesi talebini" kabul ettiği haberi yer almıştı.

İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının anıldığı ve 7 gün süren Hamursuz Bayramı bu yıl 31 Mart'ta başlayacak.