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Filistinli balet AP önünde "mültecilere" dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Filistinli balet AP önünde "mültecilere" dikkat çekti

BRÜKSEL (AA) - Filistinli kareograf ve balet Ahmed Cudeyh, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteri düzenledi.

Suriye’de Filistinlilerin kaldığı Yermuk mülteci kampında doğan Cudeyh, AP önündeki kareografisi ile izleyicileri duygulandırdı.

Gösteriyi dünyanın çeşitli yerlerinden mülteciler ve çok sayıda AP üyesinin de olduğu yüzlerce kişi izledi.

Cudeyh, beyaz pelerini ile yaptığı gösterisinde dünyanın dört bir yanında yerlerinden olan mültecilere ve sığınmacılara dikkati çekmeye çalıştı.

Gösterinin sonunda bazı mülteciler Cudeyh’in pelerinine gül bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Cudeyh AP filistinli mülteci

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