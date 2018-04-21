HABER

Filistinli bilim adamı Batş'ın Malezya'da öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Awang: - "Mossad Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor" - "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor" - "Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum"

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, bu sabah başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." dedi.

PAS Başkanı Awang, Filistinli bilim adamının hayatını kaybettiği suikasta ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybeden bilim adamı Fadi el-Batş'ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ailesinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Batş’ın ailesinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Awang, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor." ifadelerini kullandı.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum." dedi.

Batş’ın herkesle ilişkileri iyi olan, sessiz ve sakin biri olduğunu vurgulayan Awang, cinayetin tesadüf olmadığını belirtti.

- Olay

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Batş'ın ailesi saldırının arkasında İsrail istihbaratı Mossad'ın olduğunu ifade ediyor.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

Malezya üniversitesi (UM) mezunu olan Batş, eşi ve üç çocuğuyla yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu.

Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık yaptığı belirtildi.

Dost bildiği arkadaşı saldırdı!Dost bildiği arkadaşı saldırdı!
CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya Fadi el-Batş suikast

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İlginizi Çekebilir

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.