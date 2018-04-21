Filistinli bilim adamının Malezya'da suikasta uğraması

KUDÜS (AA) - Hamas, Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın hayatını kaybettiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki silahlı saldırıya tepki gösterdi. Hamas, Batş'ın uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle açıklama yaptı. Batş'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilen mesajda, "Hamas, hayırlı evlatlarından, genç bilim adamlarından Kuran hafızı olan birini kaybettiğini üzüntüyle duyurur." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Bilime önemli katkılar sağlayan Batş'ın, sabah namazını kılmaya giderken kalleşçe bir suikasta uğradığı" belirtildi. - "Suikastın ardında Mossad var" Batş'ın ailesi ise suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu açıkladı. Aile tarafından basına gönderilen açıklamada, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." denildi. Açıklamada ayrıca, Malezyalı yetkililere suikastın bir an önce aydınlığa kavuşturulması çağrısı yapıldı. Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Buna benzer bir suikast da Tunus'ta yaşanmıştı. Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari, 15 Aralık 2016'da Tunus'un Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü. Hamas'a yakın olduğu iddia edilen Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti. Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde suikasta uğrayan çok sayıda Filistinlinin İsrail istihbarat örgütü MOSSAD tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor. -Fadi el-Batş kimdir? Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği alanında lisansının ardından yüksek lisansını da tamamladı.