HABER

Filistinli bilim adamının Malezya'da suikasta uğraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

Malezya Başbakan Yardımcısı Zahidi: - "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir" - "İki saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlayacağız"

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Kuala Lumpur'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi, yaptığı açıklamada "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullandı.

Suikastı düzenleyen 2 saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlanacağını belirten Hamidi, elektrik mühendisi ve roket uzmanı Batş'ın, Filistin davasını savunan sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadığını ve bir ülkenin istihbarat örgütü ile de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Batş'ın Filistin'e düşman bir ülkenin hedefi olduğuna inandıklarını kaydeden Hamidi, "Saldırganlar tutuklanana kadar davayı tüm detaylarıyla inceleyerek yakından takip edeceğiz." dedi.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

-Fadi el-Batş kimdir?

Malezya’daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Evli ve üç çocuk babası Batş, 2009’da Gazze İslam Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.

Malezya Üniversitesinden doktora için kabul alan Batş, alanında birçok başarıya imza atarak Malezya’da “Yayasan Khazanah 2016” devlet bursunu kazanan ilk Arap oldu.

Doktora eğitimi sırasında güç elektroniği teknolojisini kullanarak elektrik enerjisi iletim ağlarının yeterliliğini artırmaya ilişkin araştırmalar yapan Batş'ın tasarladığı ve elektrik enerjisi nakil ağına bağlanan cihazla, ağda yüzde 18’lik bir kapasite artırımı sağlandı. Cihaz, elektrik tüketiciye ulaşırken hatlar üzerindeki kayıpları en az indirerek ağın yeterlilik kapasitesini artırıyor.

Batş’ın çeşitli hakemli bilim dergilerinde yayımlanan 18 makalesi bulunuyor. Uluslararası bilimsel konferanslara katılımı ve Suudi Arabistan’da SASG - 2014 adıyla bilinen ödüle layık görülmesi Batş’ın bilim dünyasındaki değerini ortaya koyuyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Filistinli ve Filistinli gruplara yakın kişileri hedef alan suikastların arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğu öne sürülüyor.

Tunuslu mühendis Muhammed Zevvari 15 Aralık 2016'da Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.

Zevvari suikastının ardında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Zevvari'nin İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail menfaatlerini korumak için her şeyi yapar.'' demişti.

YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
ETA, resmen özür diledi!ETA, resmen özür diledi!
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Malezya suikast

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

Tunceli'de PKK'lı teröristler, iş makinesi operatörünü öldürdü

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Parti'den Başbakan Yıldırım'a büyük jest! Erzincan Üniversitesi'nin ismi değişebilir!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.