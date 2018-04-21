Filistinli bilim adamının Malezya'da suikasta uğraması

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, Kuala Lumpur'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'ın yabancı istihbarat örgütü tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi, yaptığı açıklamada "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullandı.

Suikastı düzenleyen 2 saldırganın bulunması için İnterpol ve Aseanapol ile derhal çalışmalara başlanacağını belirten Hamidi, elektrik mühendisi ve roket uzmanı Batş'ın, Filistin davasını savunan sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynadığını ve bir ülkenin istihbarat örgütü ile de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Batş'ın Filistin'e düşman bir ülkenin hedefi olduğuna inandıklarını kaydeden Hamidi, "Saldırganlar tutuklanana kadar davayı tüm detaylarıyla inceleyerek yakından takip edeceğiz." dedi.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede eğitim görevlisi olan 35 yaşındaki Batş, bu sabah evinden çıkıp sabah namazı için camiye giderken yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.