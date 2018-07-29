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Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 19:05 | Son Güncelleme

"Halkımızın özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceğiz"

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi, Filistin halkının özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceklerini belirtti.

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentindeki memleketi Nebi Salih'te annesi Neriman ile basın toplantısı düzenleyen Temimi, İsrail'in eninde sonunda Filistin'den çıkacağını ifade ederek, "Halkımızın özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceğiz." dedi.

"İsrail'i boykot etmeliyiz, yalnızlaştırmalıyız ve yargılamalıyız" diyen Temimi, tutukluluğu süresinde işgalci İsrail'e karşı direndiğini ve liseyi tamamladığını kaydetti.

- Temimi'nin hukuk eğitimi isteği

Halkını ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri savunmak için hukuk okumak istediğini söyleyen Temimi, geride İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutukluları bıraktığı için buruk bir sevinç yaşadığını belirtti.

Temimi, kadın tutuklulardan "Filistin'in birliği için çalışın, Gazze Şeridi'ndeki Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine ve El-Han Ahmer halkının direnişine destek olun, Filistinli kadın esirlere destek olun ve onların serbest bırakılması için çaba sarfedin" mesajlarını getirdiğini söyledi.

Han Ahmer halkına selamlarını gönderen Temimi, özgürlük için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

- Sorguda hakaret

Uzun sorgu saatleri boyunca İsrailli savcının kendisine hakaretler savurduğunu ifade eden Temimi, İsrail'in tutukluları mahkeme ve hapishane arasında taşıdığı posta denilen araçlarda Filistinlililerin azap çektiğini aktardı.

İşgale ortak oldukları gerekçesiyle İsrail medyasına açıklama yapmayı reddeden Temimi, basın mensuplarına konuşmaması için İsrail'in kendisini yaşadığı beldeye kadar getirdiğini ancak sonunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Son olarak İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasını eleştiren Temimi, kendisiyle beraber hapis yatan annesine teşekkürlerini sunarak, kadınların Filistin direnişinin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ahed et-Temimi'nin annesi Neriman da Filistinli ailelere çocukları için endişe etmemelerini ve onları direnişe davet etmeleri gerektiğini belirtti.

- Ne olmuştu?

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Filistin Filistinli cesur kız Hanzala israil

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