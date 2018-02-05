"Filistinli cesur kız" Ahed'in yargılanması

İsrail Askeri Mahkemesi, tutuklu yargılanan Filistinli Ahed et-Temimi'nin duruşmasını ailesinin isteğiyle 2'nci kez erteledi.
Baba Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ofer Askeri Mahkemesinden, savunma heyetinin iddianamedeki suçlamaları incelemesi için 6 Şubat'ta düzenlenecek duruşmayı 13 Şubat'a ertelemesini talep ettiklerini söyledi.
Ahed'in ailesi, 29 Ocak'ta da duruşmanın 6 Şubat'ta yapılması için mahkemeden erteleme talebinde bulunmuştu.
İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.
"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
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