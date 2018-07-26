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"Filistinli cesur kız" Ayrım Duvarı'ndan cesaret verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

İtalyan ressamlar, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Temimi'nin resmini Ayrım Duvarı'na çiziyor

BEYTÜLLAHİM (AA) - İki İtalyan ressam, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'na, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çiziyor.

Kimliklerini açıklamayan ve basına konuşmayan iki ressam, İsrail'in yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Temimi'ye desteklerini Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafına portresini çizerek gösteriyor.

Halk Direniş Komiteleri aktivisti Ahmed el-Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Temimi'nin halk direnişinin sembolü haline geldiğini, iki İtalyanın da yaptığı resimle direnişe ve Temimi'ye desteklerini ifade ettiğini söyledi.

Resmin aslında Temimi'nin serbest bırakılması kutlamalarına hazırlık olduğunu belirten Arabi, yaklaşık 30 metrekarelik alana resmedilen portrenin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini dile getirdi.

İsrail tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırılan Temimi'nin mahkûmiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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