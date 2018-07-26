"Filistinli cesur kız" Ayrım Duvarı'ndan cesaret verecek

BEYTÜLLAHİM (AA) - İki İtalyan ressam, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'na, İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çiziyor.

Kimliklerini açıklamayan ve basına konuşmayan iki ressam, İsrail'in yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Temimi'ye desteklerini Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim tarafına portresini çizerek gösteriyor.

Halk Direniş Komiteleri aktivisti Ahmed el-Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Temimi'nin halk direnişinin sembolü haline geldiğini, iki İtalyanın da yaptığı resimle direnişe ve Temimi'ye desteklerini ifade ettiğini söyledi.

Resmin aslında Temimi'nin serbest bırakılması kutlamalarına hazırlık olduğunu belirten Arabi, yaklaşık 30 metrekarelik alana resmedilen portrenin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini dile getirdi.

İsrail tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırılan Temimi'nin mahkûmiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.