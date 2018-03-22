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Filistinli cesur kız "iyi hal" kararıyla cezaevinden erken çıkabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Ahed'in babası Basim et-Temimi: "Eğer 'Menheli' kararı alınırsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bırakılabilir"

RAMALLAH (AA) – İsrail askeri mahkemesince tutuklu yargılanan ve dün avukatları ile İsrail savcılığı arasında yapılan "anlaşma" ile 8 ay hapis cezasına çarptırılan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin "iyi hal" kararıyla 28 Temmuz'da tahliye edilebileceği belirtildi.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin (ŞABAS-IPS) iç tüzüğüne göre, cezaevlerinde tutulan mahkumlar "Menheli" adı verilen bir karar çerçevesinde "iyi hal" sebebiyle mahkumiyet süreçlerinin bitiminden 21 gün önce serbest bırakılabiliyor.

Ahed''in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının cazaevinde geçirdiği tutukluluk süreci göz önüne alındığında İsrail mahkemesinin dün verdiği 8 ay hapis cezasının normalde 19 Ağustos'ta biteceğini söyledi.

ŞABAS'ın "iyi hal" kararına işaret eden baba Temimi, "Eğer 'Menheli' kararı alınırsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bırakılabilir." dedi.

Baba Temimi, daha önce yaptığı açıklamada "İsrail askeri mahkemesinin dün verdiği kararın kabul edilemez olduğunu" belirterek, "İşgalci İsrail gayrimeşrudur ve bu yapıdan sadır olan her şey de gayrimeşrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkının idaresini elinden almak ve mücadelesini kırmak için kurulmuş göstermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık bin 700 dolar) para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Filistin israil İsrail Cezaevleri İdaresi ŞABAS

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