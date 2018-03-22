RAMALLAH (AA) – İsrail askeri mahkemesince tutuklu yargılanan ve dün avukatları ile İsrail savcılığı arasında yapılan "anlaşma" ile 8 ay hapis cezasına çarptırılan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin "iyi hal" kararıyla 28 Temmuz'da tahliye edilebileceği belirtildi.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin (ŞABAS-IPS) iç tüzüğüne göre, cezaevlerinde tutulan mahkumlar "Menheli" adı verilen bir karar çerçevesinde "iyi hal" sebebiyle mahkumiyet süreçlerinin bitiminden 21 gün önce serbest bırakılabiliyor.

Ahed''in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının cazaevinde geçirdiği tutukluluk süreci göz önüne alındığında İsrail mahkemesinin dün verdiği 8 ay hapis cezasının normalde 19 Ağustos'ta biteceğini söyledi.

ŞABAS'ın "iyi hal" kararına işaret eden baba Temimi, "Eğer 'Menheli' kararı alınırsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bırakılabilir." dedi.

Baba Temimi, daha önce yaptığı açıklamada "İsrail askeri mahkemesinin dün verdiği kararın kabul edilemez olduğunu" belirterek, "İşgalci İsrail gayrimeşrudur ve bu yapıdan sadır olan her şey de gayrimeşrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkının idaresini elinden almak ve mücadelesini kırmak için kurulmuş göstermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullanmıştı.