"Filistinli cesur kız" Temimi'ye coşkulu karşılama

İsrail yönetiminin serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesi, baba ocağı Nebi Salih beldesinde coşkuyla karşılandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde bu sabah serbest bırakılan Temimi ve annesi Neriman, belde halkı, yabancı aktivistler ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.

Sevinç gösterilerinin yanı sıra karşılama sırasında İsrail işgalini kınayan ve Temimi'nin direnişini öven sloganlar atıldı.

Temimi'yi karşılayanlar arasında Filistin Kurtuluş Örgütü Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul da hazır bulundu.

Temimi ve annesi, beldede ilk olarak İsrail askerlerinin 6 Haziran'da düzenlediği baskın sırasında şehit ettikleri İzzeddin et-Temimi'nin evini ziyaret etti.

İsrail yönetimi, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi ve annesini bu sabah serbest bırakmıştı.

Temimi, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." demişti.

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