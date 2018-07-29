"Filistinli cesur kız" Temimi'ye coşkulu karşılama

İsrail yönetiminin serbest bıraktığı Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi (17) ve annesi, baba ocağı Nebi Salih beldesinde coşkuyla karşılandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih beldesinin girişinde bu sabah serbest bırakılan Temimi ve annesi Neriman, belde halkı, yabancı aktivistler ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.
Sevinç gösterilerinin yanı sıra karşılama sırasında İsrail işgalini kınayan ve Temimi'nin direnişini öven sloganlar atıldı.
Temimi'yi karşılayanlar arasında Filistin Kurtuluş Örgütü Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul da hazır bulundu.
Temimi ve annesi, beldede ilk olarak İsrail askerlerinin 6 Haziran'da düzenlediği baskın sırasında şehit ettikleri İzzeddin et-Temimi'nin evini ziyaret etti.
İsrail yönetimi, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi ve annesini bu sabah serbest bırakmıştı.
Temimi, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." demişti.
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- Ne olmuştu?
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.
"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
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