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"Filistinli cesur kız" Temimi'ye destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Batı Şeria'daki Filistin Halk Direniş Komiteleri aktivistlerinden Havaca: - "İsrail hapishanelerinde aralarında idari tutukluların da bulunduğu 300 Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yeri hapishaneler değil, okullar, parklar ve ana babalarının kucaklarıdır"

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinde "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli çocuklara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Halk Direniş Komitelerinin çağrısı üzerinde Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih beldesinde düzenlenen gösteride, uluslararası topluma İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Temimi başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Batı Şeria'daki Filistin Halk Direniş Komiteleri aktivistlerinden Salah el-Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde aralarında idari tutukluların da bulunduğu 300 Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yeri hapishaneler değil, okullar, parklar ve ana babalarının kucaklarıdır." dedi.

Havaca, Temimi'nin "İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların nabzı" ve "direnişin sembolü" haline geldiğini ifade etti.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahed et-Temimi Batı Şeria Ramallah

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