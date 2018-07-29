HABER

"Filistinli cesur kız"ın serbest bırakılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail’in zulmüne karşı duran Ahid Et-Temimi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid et-Temimi'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışlarıMostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları
AK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacakAK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahid Et-Temimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.