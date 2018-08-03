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Filistinli çocuklar İsrail hapishanelerinde "ağır şartlar" altında tutuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 16 yaş altı 300'e yakın Filistinli çocuğun ağır şartlar altında tutulduğunu açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanelerinde aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 16 yaş altı 300'e yakın Filistinli çocuğun ağır şartlar altında tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail hapishanelerindeki 300'e yakın Filistinli çocuk üç ayrı hapishanede tutuluyor.

Son üç yılda Filistinli çocuklardan yaklaşık 20'sinin İsrail mahkemelerince 9 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldığı, 2 Filistinli çocuğun da ömür boyu hapisle yargılandığı belirtildi.

- Bu yılın ilk altı ayında 651 Filistinli çocuk gözaltına alındı

Raporda ayrıca, 2018'in ilk altı ayında 651 Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı, bu çocuklardan büyük bir bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Taş attığı gerekçesiyle Filistinli bazı çocukların İsrail güçleri tarafından birçok defa gözaltına alındığı kaydedilen raporda, gözaltına alınan çocukların işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail'in gözaltındaki Filistinli çocukların büyük bir bölümünün aileleri ile görüşmelerine izin vermediği, bazı çocukların ise tedavisine dahi engel olduğu dile getirildi.

Raporda, Nisan 2018'de gözaltına alınan ve temmuz ayında serbest bırakılan 17 yaşındaki Hasan et-Temimi'nin "kasıtlı" olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığı için görme yetisini kaybettiği ifade edildi.

- "İsrail çocukları askeri mahkemede yargılayan tek ülke"

AA muhabirine raporu değerlendiren Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi araştırmacılarından Ayed Ebu Kutis, dünyada İsrail'den başka çocukları askeri mahkemede yargılayan bir ülke olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin gözaltına alınan Filistinli çocuklara kötü muamelede bulunduğunu belirten Kutis, "Gözaltındaki çocukların işkenceye maruz kalmaları uluslararası hukuka göre insanlık suçudur." diye konuştu.

Kutis ayrıca, geçen yıl 25 Filistinli çocuğa 14 güne kadar hücre cezası verildiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hapishane israil

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