KUDÜS (AA) - İsrail hapishanelerinde aralarında kız çocuklarının da bulunduğu 16 yaş altı 300'e yakın Filistinli çocuğun ağır şartlar altında tutulduğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail hapishanelerindeki 300'e yakın Filistinli çocuk üç ayrı hapishanede tutuluyor.

Son üç yılda Filistinli çocuklardan yaklaşık 20'sinin İsrail mahkemelerince 9 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldığı, 2 Filistinli çocuğun da ömür boyu hapisle yargılandığı belirtildi.

- Bu yılın ilk altı ayında 651 Filistinli çocuk gözaltına alındı

Raporda ayrıca, 2018'in ilk altı ayında 651 Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı, bu çocuklardan büyük bir bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Taş attığı gerekçesiyle Filistinli bazı çocukların İsrail güçleri tarafından birçok defa gözaltına alındığı kaydedilen raporda, gözaltına alınan çocukların işkence ve psikolojik baskıya maruz kaldığı aktarıldı.