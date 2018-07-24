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Filistinli gazetecilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

İsrail'in Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün faaliyetlerini yasaklaması protesto edildi

Filistinli gazeteciler, İsrail'in Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds'ün ülkedeki faaliyetlerini yasaklamasını protesto etti.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan gazeteciler, "Al-Quds kanalı nerede olursa olsun Filistinlilerin yanındadır" ve "Gerçekleri aktarmak suç değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride, uluslararası basın ve insan hakları kuruluşlarına İsrail'in Al-Quds kanalının ülkedeki faaliyetlerini yasaklama kararını çürütmeleri çağrısı yapıldı.

Al-Quds TV Gazze Ofisi Müdürü İmad el-İfranci, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden İsrail'in işlediği işgal, keyfi uygulamalar ve terör suçlarına karşı net bir duruş sergilenmesini talep etmek için burada toplandıklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 3 Temmuz'da aldığı karara istinaden, İsrail'in terörle mücadele yasası gereğince Al-Quds TV'nin ülkedeki çalışmalarının yasaklandığı bildirilmişti.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen şahsiyetler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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