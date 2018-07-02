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Filistinli gazetecinin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 01:47 | Son Güncelleme

Filistinli Gazeteciler Sendikası, gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Batı Şeria ve Gazze'de gazetecilere yönelik artan saldırıları kınadı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinde gazeteci Lara Kenan'a yapılan saldırının sendikaya yapılmış bir saldırı olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, faillerinin hesap vermesi istendi.

Nablus'ta düzenlenen gösteriler sırasında basın yeleği giyen Kenan'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler ile göstericilerin darb edildiğini gösteren video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanmıştı.

Batı Şeria'daki Filistin güvenlik güçlerinden sendikanın açıklamalarına henüz cevap gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistinli Gazeteciler Sendikası

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