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Filistinli genç kadından "Han el-Ahmer bizim kalacak" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

Han el-Ahmer'de İsrail askerleri tarafından başörtüsü yırtıldıktan sonra yerlerde sürüklenen 19 yaşındaki Filistinli genç kadın, gözaltına alındıktan yaklaşık iki hafta sonra salıverildi - Filistinli Sare: - "Han el-Ahmer Filistinlilerin olarak kalmaya devam edecek. Buradan Filistin halkı değil, İsrail gidecek"

İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de, askerler tarafından başörtüsü yırtıldıktan sonra yerlerde sürüklenen 19 yaşındaki genç kadın, bu bölgenin Filistin toprağı olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Han el-Ahmer'de 5 Temmuz'da askerler tarafından başörtüsü yırtıldıktan sonra yerlerde sürüklenen ve yaklaşık iki hafta gözaltına tutulan Filistinli Sare serbest bırakıldı.

Salıverilmesinin hemen ardından AA'ya konuşan Sare, gözaltına alınmasını gerektirecek hiçbir suç işlemediğini, yalnızca evini, vatanını ve topraklarını korumaya çalıştığını vurguladı.

"Han el-Ahmer Filistinlilerin olarak kalmaya devam edecek. Buradan Filistin halkı değil, İsrail gidecek." diyen Sare, Filistinli bedevilerin yaşadığı bu coğrafyada, İsrail'in bölgeyi boşaltma girişimlerine karşı direnişe destek veren herkese teşekkür etti.

İsrail askerleri, 5 Temmuz'da Han el-Ahmer'de yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale etmiş, Sare'nin de aralarında olduğu birçok Filistinliyi darbetmiş, bazılarını da gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Han el-Ahmer israil

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