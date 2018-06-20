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"Filistinli gruplar İsrail saldırılarına karışlık verme hakkına sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

İslami Cihad, Gazze'nin İsrail savaş uçaklarının hedef alanı olmadığını ve Filistinli grupların İsrail saldırılarına aynı şekilde karışlık verme hakkı olduğunu belirtti

İslami Cihad Hareketi, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların sahadaki şartları belirlediği gibi İsrail saldırılarına da aynı şekilde karışlık verme hakkına sahip olduğunu" belirtti.

Hareket Sözcüsü Davud Şahab, sosyal medyadaki twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'nin İsrail savaş uçaklarının hedef alanı olmadığını" ifade etti.

İsrail'in istediği gibi hareket ettiği dönemlerin sona erdiğini kaydeden Şahab, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, sahadaki şartları belirlediği gibi İsrail saldırılarına da aynı şekilde karışlık verme hakkına sahipti." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da dün akşam İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yalnızlaştırmasına ya da yeni denklem dayatmalarına izin verilmeyeceğini" kaydetmişti.

Berhum ayrıca İsrail saldırılarına saldırıyla karşılık verilmesinin, direniş güçlerinin çatışma kurallarını belirlediğinin bir göstergesi olduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusu, dün gece ve bu sabah Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık aralarında yer altındaki bir eğitim noktasının da bulunduğu Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze İslami Cihad Hareketi israil

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