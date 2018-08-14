Filistinli gruplar Kahire'de yapılacak toplantılar için Gazze'den ayrıldı

GAZZE (AA) - Filistin direniş gruplarından bir heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail ile ateşkes ve Filistin uzlaşısı konularında yapılacak istişare toplantılarına katılmak üzere Gazze'den ayrıldı.

Heyet içinde İslami Cihad, El-Ahrar ve Mucahidin hareketleri ile Halk Direniş Komiteleri'nin yöneticileri bulunuyor.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rışık, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistinli gruplar ve direniş liderleriyle Kahire'de istişare toplantıları düzenleyeceğini ifade etmişti.

Rışk, liderlerle görüşülecek konuların İsrail'le ateşkes, Filistin uzlaşısı ve ulusal taleplere ilişkin olacağını belirtmişti.

Başta Hamas ve Fetih hareketleri olmak üzere Filistinli grupların, gelecek günlerde Mısır istihbarat biriminin gözetiminde diyalog görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Gazze sınırında İsrail'e ait bir iş makinesine 8 Ağustos'ta Filistin tarafından ateş açıldığı iddiasıyla başlayan gerginlikte İsrail ordusu Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu, Gazze'den de İsrail tarafına 180 roket atıldığını açıklamıştı.