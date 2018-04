Hasan Turan, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, insani ve diplomasi gibi birçok alanda Filistin ve Filistin davasının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye, Kudüs'ten Batı Şeria'ya kadar Filistin coğrafyasının her yerinde birçok faaliyete imza atmaktadır. İnsani yardımlar, kurumların gelişmesi, restorasyon ve imar-inşa projeleri, alt-üst yapı çalışmaları, eğitim yatırımları ve hastane projesi gibi hayatın her alanına ait yardımlarda bulunmaktadır." dedi.

- "Türkiye, Filistin davasının yanında"

Filistin coğrafyasında kanayan yaranın kapanması için bütün Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında durduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Ülkemiz Filistin halkına hem siyasi hem ekonomik hem diplomatik hem insani her türlü katkıyı ve yardımı vermek için her platformda çabalarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın tutum ve davranışları, halkımızın hissiyatını bütünüyle temsil etmektedir. Hatta bütün İslam dünyasının, Müslüman halkların da hissiyatının Filistin davası konusundaki tutum, davranış ve duygularının da en güçlü temsilcisidir. Uluslararası platformlar başta olmak üzere hem ülkemiz hem ülkemiz dışında her platformda Filistinlilerin haklı davasının yanında bir tutum takınmaktadır. En son Aralık ayında ABD Başkanı Trump'ın haksız, kabul edilemez, gayrimeşru olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan eden ve elçiliğini Kudüs'e taşıma kararını en şiddetli şekilde reddeden ve yok hükmünde sayan başta Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin her kademedeki yöneticileri olmuştur. İslam dünyasını bu konuda harekete geçirmişler ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acilen toplantıya çağırmıştır. Zaten gayrimeşru olan bu kararı, gayrimeşruluğu kayıt altına alınmış ve bütün dünyaya ilan edilmiştir."