Gazze'deki Filistinli gruplar, Mısır ara buluculuğunda 2014'te İsrail'le yapılan ateşkes anlaşmasına "İsrail uyduğu sürece" bağlı olduklarını vurguladı.
İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, Gazze'deki Filistinli grupların İsrail'in son dönemdeki saldırılarını görüşmek üzere gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Düşman (İsrail) 2014 yılında Mısır ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Biz de anlaşmaya işgalciler bağlı kaldığı sürece bağlı olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.
Anlaşmanın ihlal edilmesinin sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Batş, Filistin halkının işgalcilere karşı kendini savunma hakkı olduğunun altını çizdi.
Batş, Filistinli gruplar arasında yapılan toplantıda İsrail'in son dönemde gerginliği tırmandırmasının ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışan sayısını azaltma kararının ele alındığını kaydetti.
UNRWA'nın hizmetlerini yerine getirmesinin sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Batş, kurumun söz konusu kararından vazgeçmesi talebiyle gelecek pazar ve salı günleri gösteriler düzenleneceğini duyurdu.
Toplantıda Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve bazı küçük grupların yer aldığı aktarıldı.
İsrail ordusu son dönemlerde Gazze'deki bazı bölgelere top atışı ve hava saldırıları düzenlemişti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu sabah, tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı verildiğini duyurmuştu.
İsrail'in 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının ardından ağustos ayında Mısır ara buluculuğunda başkent Kahire'de İsrail ile Filistinli gruplar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
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