Gazze'deki Filistinli gruplar, Mısır ara buluculuğunda 2014'te İsrail'le yapılan ateşkes anlaşmasına "İsrail uyduğu sürece" bağlı olduklarını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, Gazze'deki Filistinli grupların İsrail'in son dönemdeki saldırılarını görüşmek üzere gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Düşman (İsrail) 2014 yılında Mısır ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Biz de anlaşmaya işgalciler bağlı kaldığı sürece bağlı olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Anlaşmanın ihlal edilmesinin sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Batş, Filistin halkının işgalcilere karşı kendini savunma hakkı olduğunun altını çizdi.

Batş, Filistinli gruplar arasında yapılan toplantıda İsrail'in son dönemde gerginliği tırmandırmasının ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışan sayısını azaltma kararının ele alındığını kaydetti.

UNRWA'nın hizmetlerini yerine getirmesinin sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Batş, kurumun söz konusu kararından vazgeçmesi talebiyle gelecek pazar ve salı günleri gösteriler düzenleneceğini duyurdu.