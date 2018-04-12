Filistinli heyetten Konya Adliyesine ziyaret

Türkiye Adalet Akademisinin uluslararası mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında, Türkiye’de bulunun Filistin Yargı Enstitüsü Temsilcilerinden oluşan 19 kişilik heyet Konya Adliyesini ziyaret etti.
‘Cumhuriyet Savcılarının Görev ve Yetkileri Kapsamında Terör Suçlarının Etkili Soruşturulması ve Kovuşturulması’ konulu eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Filistin heyetine Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, Konya Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ile hakim ve savcılar eşlik etti.
Majdi A.M. Rabei ve beraberindeki heyete adli işleyiş ve Cumhuriyet Savcılarının çalışmaları hususlarında bilgiler verilerek, her iki ülke hukuk sistemlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
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