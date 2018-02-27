KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan Hristiyan Filistinliler, İsrail'in "Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme kararını tamamen iptal etmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Şehir bölgesindeki Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan yüzlerce Hristiyan Arap, İsrail'in kiliselere vergi uygulama planına tepki göstererek, İsrail makamlarının kararı dondurmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Planın tamamen iptal edilmesini isteyen göstericiler, avludan çıkarak Eski Şehir'in sokaklarında bir süre yürüdü. Hristiyan göstericiler, yürüyüş sırasında büyük bir haç taşıdı.

Talepleri yerine getirilene kadar gösterilerine devam edeceklerini ifade eden grup, sessiz bir şekilde dağıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla pazar günü ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

İsrail hükümeti, Kıyamet Kilisesi'nin kapılarını ibadete kapatmasının üçüncü gününde, bugün yaptığı yazılı açıklamayla vergilendirme kararını askıya aldığını beyan etmişti.

Kudüs'teki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.