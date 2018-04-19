Filistinli kadınlar nakışla en uzun Filistin haritasını işledi

Filistinli kadınlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında nakışla en uzun Filistin haritasını işledi.
Gazze’nin doğu sınırındaki "Dönüş" kampındaki Filistinli kadınlar, Filistin’in en uzun nakışlı haritasını işledi. El işlemesi haritanın üzerinde en önemli Filistin şehirleri ile köyler yer aldı. Filistin Kültür Bakanı Yardımcısı Anwar Al-Barawi yaptığı açıklamada, “Bu kültürel etkinlik, Bakanlığın Büyük Dönüş Yürüyüşlerini destekleme çalışmaları altında yapıldı” dedi. Barawi, etkinliğin Filistin halkının kendi ulusal haklarına geri dönme ve kendi kaderini tayin etme haklarına bağlılığını ve Filistin meselesini tasfiye etmek için yapılan tüm plan ve komploların kırıldığına dikkat çektiğini söyledi. Barawi, Filistinli ulusal mirasa tüm maddi ve manevi bileşenleri ile bağlı kalmanın önemini vurgulayarak, Filistinlilerin eski Filistin kimliğini ve uygarlığını yansıttığını, haklarını kanıtlamak için tarihi bir belgeyi temsil ettiğini vurguladı.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilere Mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlanıyor.
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