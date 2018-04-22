Filistin’in Gazze şehrinde tüm imkânsızlıklara rağmen çalışmalarına devam eden Filistinli mühendisler, 4 senenin sonunda deniz dalgasından elektrik üretmeye başladı.

Filistin’in Gazze şehrinde deniz dalgalarından elektrik üretmek amacıyla bir mühendislik projesi başlatan Filistinli 4 mühendis, çalışmalarının 4’üncü senesinde, projelerinde başarıya ulaştı. Mushtaha Issa, Mahmoud Murad, Ghazi Sbeih, Tarek Abu Zeid isimli mühendislerin, projeleri ile Gazze’deki elektrik krizine çözmeyi hedefledikleri belirtildi.

Tüm maddi yetersizliklere rağmen deniz dalgalarından elektrik üretmeyi başaran mühendislerin projelerinin açılışını ise Gazze İslam Üniversitesi’nin akademisyenleri gerçekleştirdi.