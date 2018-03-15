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Filistinli müzik grubundan "ABD karşıtı" şarkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:54 | Son Güncelleme

Filistinli ünlü udi müzik grubu "Le Trio Joubran", ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak yeni bir şarkı besteledi - "Egemenliğin Yükselişi" adlı şarkı, Filistin meselesine verdiği destekle tanınan İngiliz müzisyen Roger Waters tarafından seslendirildi

RAMALLAH (AA) - Filistinli "Le Trio Joubran" adlı müzik grubu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak yeni bir şarkı besteledi.

"Le Trio Joubran"ın resmi Facebook sayfasından yayımlanan yeni şarkının sözlerini Filistin meselesine verdiği destekle tanınan, Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi (BDS) üyesi İngiliz müzisyen Roger Waters seslendirdi. "Egemenliğin Yükselişi" ismini taşıyan şarkıda Waters, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Kızılderilinin Beyaz Adama Hutbesi" adlı eserinden bir bölüm okudu.

Derviş'in söz konusu şiirinde yerli Amerikalıların yaşadığı tecrübeler anlatılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistinli grup Le Trio Joubran

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