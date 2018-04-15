HABER

Filistinli öğrenciler 23 Nisan için Türkiye’ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek.Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek.

Filistinli öğrenciler 23 Nisan için Türkiye’ye geliyor

Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek.
Filistin’in Cenin şehrinde yaşayan bir grup öğrenci, 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında 17-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne katılmak için Türkiye’ye gelecek. Cenin İl Eğitim Müdürü Tarık Alawneh, bugün yaptığı açıklamada, Jenin’de Türkiye tarafından inşa edilen Türk Kız Okulu’nda eğitim gören 9 öğrencinin Uluslararası Barış Ekmeği Festivali katılmak üzere Türkiye’ye geleceğini onayladı.
Cenin’de ki Türk okulunun müdürü Hanan Ebu-Wafa, öğrencilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini ve Erdoğan’a Filistin adına hediye vereceklerini bildirdi.

9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

Suriye'yi vuran Üçlü Koalisyon'a İsrail'den çağrı: İran'ı da vurun!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi: Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.