KAYS EBU SEMRA - Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde lise öğrencileri, okul yolunda ve ders sırasında hemen her gün İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin tacizlerine maruz kalıyor.

Nablus-Ramallah sınırındaki El-Lubben es-Saviye Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, okulun çevresinde konuşlanan İsrail askerlerinin baskı ve ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak sıkıntılarını şikayet edecekleri ne bir merci buluyor ne de sorunlarını çözecek güce sahipler.

İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atıldığı gibi çeşitli bahanelerle öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler kullanarak korku ve şiddet politikasını uygulamayı sürdürüyor.

Lisenin 11. sınıf öğrencisi Abdullah en-Nubani, İsrail askerlerinin, okul yolunda kendisine ve arkadaşlarına uyguladığı baskıyı AA muhabirine anlattı.

İstisnasız her gün okula gelirken İsrail askerleri tarafından durdurulduğunu ve üzerinin arandığını, bu nedenle genelde derslere geç kaldığını ifade eden Nubani, sabahları okula giderken yürüdükleri yolun, kabusa dönüştüğünü dile getirdi.