- "Öğrenciler her an baskın yapılacağı endişesiyle ders görüyor"

İsrail'in Filistinli öğrencileri hedef alan ihlallerini cep telefonuyla kaydeden okul müdürü Muhammed Esad da görüntüleri göstererek, şunları kaydetti:

"Biz burada ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Öğrencilerimiz silahlarla donanmış askerlerin arasından geçerek gününe başlıyor. Üzerleri aranıyor, gözaltına alınıyor ya da alıkonuyorlar. Birkaç ay önce bir öğrencimiz derslikte olduğu sırada gözaltına alındı. Her an okul çevresinde bulunan askerler, çocukların motivasyonunu kırıyor. Öğrenciler, her an baskın yapılacağı endişesi altında, göz yaşartıcı gazlar arasında nasıl dikkatini toplasın, nasıl eğitim görsün!"

Nablus'ta 1944 yılında inşa edilen okulun yaklaşık 600 öğrencisi var. Okula ait arazi 30 dönüm olmasına rağmen idare ve güvenliği İsrail'e ait olan "C" bölgesinde bulunması dolayısıyla burada herhangi bir yapının inşasına izin verilmiyor.