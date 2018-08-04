Filistinli öğrenciler İsrail'in hedefinde eğitim mücadelesi veriyor

Sık sık öğrencilerin evlerine, yurtlarına baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, ayrıca üniversitelilerin ailelerini de çeşitli yollarla tehdit ediyor.

Son olarak İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bazı üniversite öğrencilerini, İslam Bloku çatısı altında faaliyette bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Batı Şeria'daki üniversitelerde Filistinli grupların bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli öğrenci kolları bulunuyor. Bunlar arasında yer alan Hamas'ın öğrenci kolu İslam Bloku'nun da hedefi öğrencilere çeşitli hizmetler sunmak ve farklı faaliyetler düzenlemek.

İsrail ordusu, üniversitelerin öğrenci kolları kapsamında çeşitli etkinlikler, aktiviteler düzenleyen öğrencileri, kovuşturmaya maruz bırakırken, üniversiteliler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor hatta yargılanarak hapis cezalarına çarptırılıyor. Öğrencilere 8 ile 18 ay arasında değişen hapis cezaları ile para cezaları veriliyor.

İsrail ordusu, geçen hafta Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde, Hamas hareketinin üniversite öğrencileri kolu olan İslam Bloku çatısı altında faaliyet gösteren öğrencilerin evlerine "Eğer bu broşür sizin elinize ulaştıysa siz de İslam Bloku faaliyetleriyle ilgili birinin yakınısınız demektir." yazılı tehdit içerikli broşürler gönderdi.

İslam Bloku kapsamında faaliyet gösteren öğrencilerin çalışmalarının yasa dışı olduğu ifade edilen broşürlerde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İslam Bloku içinde yer almak, çocuğunuzun tutuklanmasına, geleceğinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca malınızın boşa gitmesine, aileniz için sürekli bir endişe içinde olmanıza neden olabilir. Ey ebeveynler ve ilgili kişiler, çocuklarınızın faaliyetlerini takip etme, bu tür faaliyetlerden uzak tutma ve eğitimini sürdürmesi konusunda teşvik etme uyarısında bulunuyoruz."

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu broşürlerin suç kabul edilen "kışkırtıcı faaliyetler"e katılmama konusunda uyarıda bulunmak için gönderildiği belirtildi.