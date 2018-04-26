Filistinli sanatçı savaş kalıntılarını anıta dönüştürdü

Bu çalışmanın; toplumun mevcut halini daha iyimser ve mutlu bir hale dönüştürebilme amacıyla yapıldığına dikkati çeken Serhan, "Estetik unsurlar, insanın ruh halinde değişikliklere yol açabilir." diye konuştu.

Serhan, 9 ay çalıştığı bu eser için yaklaşık 40 ton beton ve 4,5 ton demir kullandığını dile getirdi.

Katı atıklardan toplanan malzemeyle yapılan ikinci aşamanın; bölge halkının anılarını, yaşanmışlıklarını temsil ettiğini söyleyen Serhan, üçüncü aşamada ise demirden yapılmış 'Filistin' kelimesinin yer aldığını söyledi.

Filistinli sanatçı Şerif Serhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, anıtın üç aşamadan oluştuğunu ifade ederek, "İlk aşama İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından elde edilen beton küpler." dedi.

Çalışmanın bir diğer hedefinin ise savaş ve İsrail ablukası gibi durumlar neticesinde oluşan kalıntıların bile kullanılabileceği olduğunu kaydeden Serhan, "Bir sanatçı olarak, hükümet kurumları ya da özel sektörün imhasında zorlandığı katı atığın nasıl yeniden tasarlanacağı konusunda çözümler geliştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı ve 51 gün devam eden saldırılarda, Gazze'de 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. İsrail, saldırılarını 26 Ağustos'ta sağlanan ateşkesle sona erdirmişti.

İskan Bakanlığı, UNRWA ve BM Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, İsrail'in son Gazze saldırılarında yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüş, bunların 6 bin 600'ü ise kullanılamaz hale gelmişti.

