HABER

Filistinli şehidin naaşı Türk bayrağına sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan: - "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi. Türkiye'yi çok severdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayrandı"

HİDAYE ES-SAİDİ- İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki gösterilerde vurularak şehit olan ve naaşı Türk bayrağına sarılarak son yolcuğuna uğurlanan 27 yaşındaki Muhammed Şerif Bedvan'ın akrabaları AA'ya konuştu.

Bedvan, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere katılmak üzere evden her çıkışında ailesi, akrabaları ve arkadaşlarına şehit olduğu takdirde naaşının Türk bayrağına sarılmasını vasiyet ediyordu.

- "Şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi."

Şehidin amcasının oğlu İyhab Bedvan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muhammed her zaman şehit olduğu takdirde üzerine Türk bayrağı örtülmesini isterdi." dedi.

İyhab Bedvan, şehidin Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine hayran olduğunu belirterek, "Bana her zaman 'Keşke Türkiye'ye gidip Erdoğan'ı yüz yüze görebilsem' derdi." diye konuştu.

Bedvan'ın başlangıcından beri gösterilere gittiğini ve her gidişinde Türk bayrağı açtığını belirten İyhab Bedvan, "Bir defasında ona neden sürekli Türk bayrağı taşıyorsun dediğimde bana 'Türkiye'yi ve cumhurbaşkanını çok seviyorum. Erdoğan adil biri, kutsallarımızı ve İslam'ı savunan tek kişi' diye cevap vermişti." ifadelerini kullandı.

İyhab Bedvan, şehidin sürekli olarak kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının ve Filistinlilerin savunucusu olduğunu söylediğini belirtti.

Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Filistinliler zaman zaman Türk bayrağı veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyor.

Daha önce Gazze sınırındaki gösteriler sırasında Türk bayrağı açtıktan sonra İsrail askerlerince vurularak yaralanan Filistinli genç Emin Selim, yaralanmasına rağmen Türk bayrağını elinden düşürmemiş ve Türkiye'nin Filistin'e desteğine bir teşekkür nişanesi olarak Türk bayrağı taşıdığını dile getirmişti.

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırılarda Muhammed Şerif Bedvan (27), Muhammed Ebu Ferhane (31), Şaban Ebu Hatır (26) ve Mahmud Kışta (23) şehit olmuştu.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!
Muharrem İnce Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü israil naaş türk bayrağı

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

'Argonotların izinde, altın postun peşinde' hikayesi gerçek oldu! Herkül'ün izinde Giresun Adası'na geldiler!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Pervin Buldan, PKK'lı cenazesine katılan vekilleri böyle savundu: Bu bizim geleneğimizde var!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Adnan Oktar, kendisine zarar vermesin diye gözlem odasına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.