Filistinli şehit bebek gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail'in Gazze'de katlettiği 8 aylık bebek Leyla Enver Gandur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombalarından etkilenerek şehit olan 8 aylık minik Leyla'nın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Gazze'nin Sabre Mahallesi'ndeki evinden alınan Leyla'nın naaşı, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda defnedildi.
Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.
İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak
Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma
Suudi Arabistan'da askeri üsse saldırı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Böceklerin gizemli dünyasına makro bakış
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı