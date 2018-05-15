HABER

Filistinli şehit bebek gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Filistinli şehit bebek gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail'in Gazze'de katlettiği 8 aylık bebek Leyla Enver Gandur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombalarından etkilenerek şehit olan 8 aylık minik Leyla'nın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Gazze'nin Sabre Mahallesi'ndeki evinden alınan Leyla'nın naaşı, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda defnedildi.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Diğer Haberler
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

Arkadaşını yumrukla öldürdü, savunması 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.