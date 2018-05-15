Filistinli şehit bebek gözyaşlarıyla uğurlandı

İsrail'in Gazze'de katlettiği 8 aylık bebek Leyla Enver Gandur'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombalarından etkilenerek şehit olan 8 aylık minik Leyla'nın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Gazze'nin Sabre Mahallesi'ndeki evinden alınan Leyla'nın naaşı, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda defnedildi.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.