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Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Filistinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

HAN YUNUS (AA) - Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şehit olan Filistinlinin cenaze töreni düzenlendi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katılan ve dün Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğüs bölgesinden vurulan Caber Salim Ebu Mustafa (40) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nden alınan naaşı, Ehli Sünnet camisinde kılınan namazın ardından ailesinin veda etmesi için önce evine taşındı.

Ebu Mustafa daha sonra gözyaşları arasında şehir kabristanında toprağa verildi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından beri aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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